اطلاق سراح اللواء عبدالله منصور من سجنه في طرابلس ..ومصادر توضح التفاصيل – صور

أعلنت وسائل اعلام محلية الإفراج عن اللواء والشاعر عبدالله منصور من سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس اليوم الاحد .

وقال مصدر من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في تصريحات صحفية أنه تم الإفراج عن اللواء والشاعر عبدالله منصور من سجنه في طرابلس ومغادرته البلاد للعلاج ولقاء عائلته.

ويأتي الافراج عن اللواء عبدالله منصور الذي كان يشغل منصب أمين اللجنة التنفيذية لهيئة إذاعات ليبيا بالنظام السابق، بعد 12 عاماً من الاعتقال على خلفية موقفه من 17 فبراير.

وقالت مصادر مطلعة أن اللواء منصور سيتجه عقب الإفراج عنه إلى دولة النيجر، وأن الطائرة حملت منصور فور خروجه بعد تنسيق مع رئيس النيجر لاستقباله.

وبحسب المصادر فإن “عبدالله اللافي وعبدالمجيد سيف النصر وعادل جمعة كانوا يرافقون منصور حتى صعوده الطائرة ومغادرة ليبيا”.