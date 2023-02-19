الحصادي: لا بد من تجاوز الأجسام العاجزة والمثقلة بالأوهام في ليبيا

قال منصور الحصادي عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن الذهاب إلى آلية بديلة-تتجاوز الأجسام العاجزة والمثقلة بالأوهام- تلبي رغبة الليبيين فى تجديد الشرعية السياسية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام، بات أمراً لامناص منه.

وأضاف الحصادي، عبر حسابه على “تويتر” أن الوطن لا يترك للنزوات والرغبات والمزايدات وتصفية الحسابات والمصالح الضيقة، ولا لمزيد من التدخل الخارجي المعيق”.

تجدر الإشارة إلى أن آراء أعضاء مجلس الدولة الاستشاري تباينت في جلسة اليوم الأحد بين رفض وقبول التعديل الدستوري الـ13، حسبما صرحت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي.