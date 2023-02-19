عقب الإفراج عن اللواء عبدالله منصور.. الدبيبة يشكر النائب العام والمدعي العسكري

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الشكر للنائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور.

ودعا الدبيبة في كلمة نشرتها منصة حكومتنا التابعة للحكومة “الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان بـ ليبيا ، ويؤكد أن المواطن واحد كما هو الوطن”.

وأعلن اليوم الاحد عن الإفراج عن اللواء والشاعر عبدالله منصور من سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

ويأتي الافراج عن اللواء عبدالله منصور الذي كان يشغل منصب أمين اللجنة التنفيذية لهيئة إذاعات ليبيا بالنظام السابق، بعد 12 عاماً من الاعتقال على خلفية موقفه من 17 فبراير.

وقالت مصادر مطلعة أن اللواء منصور سيتجه عقب الإفراج عنه إلى دولة النيجر، وأن الطائرة حملت منصور فور خروجه بعد تنسيق مع رئيس النيجر لاستقباله.

وبحسب المصادر فإن “عبدالله اللافي وعبدالمجيد سيف النصر وعادل جمعة كانوا يرافقون منصور حتى صعوده الطائرة ومغادرة ليبيا”.