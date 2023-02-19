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مكافحة المخدرات: القبض على شخص ليبي وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكن أعضاء مكتب جمع الاستدلالات المركزي تاجوراء بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على شخص ليبي الجنسية  محكوم عليه في قضايا مخدرات

وبحسب بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك تم القبض على المتهم وبحوزته ما يقارب كيلو جرام من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة؛ وبالاستدلال معه اعترف بوجود كمية أخرى بداخل إحدى الاستراحات.

وأضاف البيان، أن المقبوض عليه يتعامل مع شقيقين الأول محكوم عليه بالسجن مؤبد ، والثاني مطلوب لدى عدة مكاتب مكافحة المخدرات..

واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص

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مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

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صحيفة الساعة 24

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