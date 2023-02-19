الدبيبة يعلّق على الإفراج عن عبد الله منصور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2023

قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إنه يشكر النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة من أجل الإفراج عن اللواء عبدالله منصور، أمين الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى “الأسبق” بعد 10 سنوات من اعتقاله بسبب موقفه من أحداث فبراير 2011.

وقال الدبيبة “أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور، وأدعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن”.

يذكر أن عبدالله منصور، اعتقل في النيجر وقامت السلطات النيجرية بتسليمه رفقة الساعدي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، سنة 2014، خلال فترة حكومة علي زيدان.