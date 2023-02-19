الدبيبة يعلق على الإفراج عن الموقوف عبدالله منصور

العنوان – طرابلس

شكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، النائب العام والمدعي العسكري عقب الإفراج عن رئيس جهاز الأمن الداخلي ابان حكم النظام السابق،عبدالله منصور.

وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم،لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للافراج عن الموقوف عبدالله منصور”.

وأضاف رئيس الحكومة :”ادعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن”.

وتولى عبدالله منصور، إبان حكم النظام السابق، رئاسة جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى مهمة الإشراف على التلفزيون والإذاعة الرسميين.