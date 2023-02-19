باشاغا يؤكد مساعيه لتَحسين الأوضاع الخدمية وَالأمنية بِمنفذ امساعد البري

أخبارليبيا24

أكد رَئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، سعيه بالعمل مع وزير الداخلية على تَحسين الأوضاع الخدمية وَالأمنية بِمنفذ امساعد البري.

وشدد باشاغا خلال لقائه وَزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة ، و مُدير مُديريِّة أمن منفذ مساعد البري اللواء عبدالسلام لامين على ضرورة تطبيق القوانين وَاللوائح المُنظمة.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية وَالخدمية، وَالمشاكل وَالمعوقات التي تعترض سيّر العمل اليومي بِالمنفذ وَإيجاد الحلول لهَا؛ لِضمان نجاح سيّر العملية الأمنية وَتذليل كافة الصعُوبات أمام المُسافرين وَالمُواطنين بالتنسيق مع الحكومة المصرية .

واستعرض اللقاء آلية العمل وَالجهُود التي يبذلها كافة العاملين بِالمنفذ مِن أجل تَقدِّيم الخدمات للمُواطنين، بِالإضافة إلى اِستعراض مُقترح إعادة هيكلية العمل بِالمنفذ وفقًا لأسس مُتطورة.