إعلام عبري : القبض على بروفيسور إسر ائيـ ـلي للاشتباه بتهريب أسلـحة إلى ليبيا

أفاد تقرير لصحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية، عن القبض على البروفيسور الإسرائيلي غال لوفت للاشتباه في تهريبه أسلحة إلى ليبيا .

وأشارت الصحيفة الى أن لوفت أستاذ مُتخصص في الأمن والطاقة ويعمل كرئيس لمعهد أبحاث تحليل الأمن العالمي في واشنطن.

وقالت الصحيفة أن لوفت رفض الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه تم القبض عليه لكشفه قضايا فساد يتم التحقيق الجنائي مع هنتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بسببها.

وأضافت الصحيفة على أنه تم اعتقال لوفت يوم الخميس في مطار لارنكا الدولي جنوب قبرص بعد أن أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحقه للاشتباه في تهريب أسلحة إلى ليبيا و الصين.

وبحسب الصحيفة، قال لوفت إن اعتقاله من قبل الشرطة القبرصية كان جزءًا من طلب تسليم قدمته الولايات المتحدة لدوافع سياسية.

ونفى لوفت تجارة الأسلحة مشيرًا الى أن وزارة العدل الأمريكية تحاول دفنه لحماية الرئيس الأمريكي جو بايدن وعائلته، بحسب الصحيفة.