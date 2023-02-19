مُحارب لـ«أخبار ليبيا24» مدينة درنة سطر أبناؤها التاريخ بدمائهم

أخبار ليبيا 24 – خـاص

إعدام ميدانيّ، وجلد علني، تصفياتٌ طالت المدنيين قبل أن تطال أبرز العسكريين.. وغيرها الكثير من ضروب الانتهاكات العنيفة الوحشية التي نفذتها عناصر تنظيم داعش الشاذة في مدينة درنة.

قصةُ اليوم من قصص الإرهاب في ليبيا، يرويها أحد الملتحقين بصفوف الجيش الوطني للقتال ضد عناصر داعش الإرهابية.

يبتدئ صديقنا بالتعريف بنفسه موضحًز سبب التحاقه بالجيش :

أنا فرج صقر فرج إبراهيم، من سُكان درنة.

يروي تفاصيل الحادثة التي جعلته ينضم للقتال في صفوف الجيش الوطني.. لقد انضممتُ إلى الجيش بسبب عملية اغتيال كنت قد تعرضتُ لها..

في إحدى الليالي وبالتحديد عند الساعة الحادية والنصف مساءً صفت سيارة أجرة بالقرب مني، ومن ثمّ لحقت بها سيارة أجرة أخرى.. نزل من بها وقاموا بالتعدّي عليّ بالضرب مما تسبب في فقداني للوعي، وعندما حاولوا أن يضعوني في صندوق السيارة الخلفي استفقتُ وحاولت أنا أن أتصدى لهم.. وقاومت محاولاتهم لاختطافي..

يواصل.. في محاولةٍ للسيطرة عليّ قام أحد منهم برفع سلاحه و إطلاق الرصاص، ولحسن حظي لم أصاب، بل أصيب أحد منهم.. وهنا سارعت المجموعة المُسلحة بانقاذِه، حاولت أنا أن أهرب، لكنني لم استطع بسبب الضرب الكثير الذي تعرضت له، وفور محاولتي الهرب أطلق عليّ أحد المسلحين رصاصةً، استقرت في جسدي، ومن ثمّ لاذوا بالفرار لأجل انقاذ رفيقهم!

وبعد مرور نصف ساعة، من فقدان الوعي؛ نتيجةً للضرب والإصابة، استفقتُ وأنا غارق في دمائي.. وجدني الأهالي وقاموا باسعافي في مستشفى الهريج، وفي اليوم الثاني خرجت من المستشفى ونُقلت إلى المنزل.. وفي اليوم الذي تلاه، «هُرّبتُ» إلى مدينة طبرق؛ خوفًا على حياتي.. لأننا لم نكن نعلم لماذا تعرضت لي مجموعة مسلحة!

منذ وصولي لمدينة طبرق، لم أعود إلى المنزل، وهنا أخذت بالتفكير بأن هذه العناصر الإرهابية ستأخذ بالتمدد وممارسة أعمالها الإرهابية، ويجب أن نتصدى لها.

يُكمل فرج حديثهُ.. بعد أن خرجت من مدينة درنة، مرّ أسبوع واحد فقط حتى أقنعت عائلتي بضرورة ترك المدينة، خوفًا على حياتهم.. نحن عائلة مكوّنة من 10 أفراد، لدّي أخٌ عسكري، والآخر مقاتلٌ في المحاور، وكلاهما يقاتلان في الجيش الوطني، وبالفعل توجّب علينا ترك منزلنا ومدينتنا ومحاولة النجاة.

يُكمل حديثه لوكالتنا.. تهجيّرٌ قوامه سبع سنوات، بسبب ممارسة التنظيمات الإرهابية!

أي أننا تركنا مدينة درنة منذ عام 2013 ولم نعد إلا بعد أن تمّ تحريرها.

يُكمل فرج حديثه لوكالة «أخبار ليبيا 24» بالقول.. أنا التحقتُ بالقوات الخاصة منذ عام الثورة، أي عام 2011 – 2012، أنا التحقتُ وقاتلت في محاور القتال منذ سقوط العقيد معمر القذافي في سرت.

وبالحديث عن أسلوب الجماعات الإرهابية في القتال.. قال فرج: إن الأسلوب الأوحد المعتمد لدى التنظيمات الإرهابية هو أسلوب الاغتيال والتفخيخ؛ ببساطة لأنهم لا يمتلكون الشجاعة والجُرى ولا يتحلون بالقوة والعزيمة.. لم تستطع عناصر داعش ولو لمرة واحدة أن تقاتلنا وجهًا لوجه.. بل اعتمدت أسلوب التفخيخ، والترهيب، والتفجير سواء بالمفخخات أو بالأحزمة الناسفة، أو أن يهددوك بالخطف، ومن المؤكد أن يطال الاختطاف أحد أفراد عائلتك غير المرتبطين بالقتال، أي الأبرياء!

فرج: وفي الختام.. اسمحوا ليّ عبر وكالة «أخبار ليبيا 24» أن أقول إن مدينة درنة، مدينةٌ ناضلت وحارب أبناءها العناصر الإرهابية بشجاعة، إن مدينة درنة سطر أبناءها التاريخ بدمائهم.. نرجوا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على كافة ربوع ليبيا.