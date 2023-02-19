القبض على متهم محكوم عليه في قضايا مخدرات في تاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد عن تمكن أعضاء مكتب جمع الاستدلالات المركزي تاجوراء بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على شخص ليبي الجنسية يدعى “ط، ب ، ج ” محكوم عليه في قضايا مخدرات وبحوزته ما يقارب كيلو جرام من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة.

وبالاستدلال معه اعترف بوجود كمية أخرى بداخل إحدى الاستراحات.

كما أن المقبوض عليه يتعامل مع شقيقين الأول يدعى “ع، ا” محكوم عليه بالسجن مؤبد ، والثاني يدعى “خ ،ا” مطلوب لدى عدة مكاتب مكافحة المخدرات.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.