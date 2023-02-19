عاجل ليبيا الان

القبض على متهم محكوم عليه في قضايا مخدرات في تاجوراء

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد عن تمكن أعضاء مكتب جمع الاستدلالات المركزي تاجوراء بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على شخص ليبي الجنسية يدعى “ط، ب ، ج ” محكوم عليه في قضايا مخدرات وبحوزته ما يقارب كيلو جرام من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة.

وبالاستدلال معه اعترف بوجود كمية أخرى بداخل إحدى الاستراحات.

كما أن المقبوض عليه يتعامل مع شقيقين الأول يدعى “ع، ا” محكوم عليه بالسجن مؤبد ، والثاني يدعى “خ ،ا” مطلوب لدى عدة مكاتب مكافحة المخدرات.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك