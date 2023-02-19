الدبيبة: لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم

وجه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة الشكر إلى النائب العام والمدعي العسكري للإفراج عن اللواء عبدالله منصور أمين اللجنة التنفيذية لهيئة إذاعات ليبيا، الذي قضى 12 سنة في السجون بطرابلس.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور”.

وأضاف: “أدعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان، فالمواطن واحد كما هو الوطن”.

يشار إلى أن عادل جمعة وعبد المجيد سيف النصر رافقا اللواء عبدالله منصور بمطار معيتيقة قبل استقلاله طائرة وتوجهه إلى النيجر حيث سيستقبله الرئيس محمد بازوم.

بدورهم ثمّن أعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان دور القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” في الإفراج عن اللواء عبدالله منصور.