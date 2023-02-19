المنفي يبحث مع أعضاء شبكة تواصل الأحزاب الأوضاع السياسية في ليبيا

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، مع أعضاء شبكة تواصل الأحزاب الاوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد المنفي خلال لقائه، أعضاء الشبكة المتكونة من أحزاب، الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، تجمع تكنوقراط ليبيا، التغيير، ليبيا النماء، العمل الوطني، أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

ودعا أعضاء شبكة تواصل الأحزاب إلى ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.