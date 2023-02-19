لنقي يناشد مجلس الدولة الإسراع بتمرير القاعدة الدستورية

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ناشد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، مجلس الدولة الإسراع بتمرير القاعدة الدستورية.

وقال لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أناشد مجلس الدولة القيام بدوره وألا يقف عائقا أمام رغبة قرابة ثلاثة مليون ناخب سجل في الانتخابات.

وتابع عضو المجلس :”عليه أن ينهي هذا الانقسام وغياب الشرعية وابتزاز الأطراف الإقليمية والدولية لدولتنا”.

وشدد لنقي على المجلس ضرورة الإسراع بتمرير القاعدة الدستورية ليتم البدء في وضع القوانين الانتخابية وإجراء الانتخابات الشاملة.