الدبيبة يُعلن الإفراج عن “عبد الله منصور” ويشكر النائب العام والمدعي العسكري على الجهود المبذولة للإفراج عنه

طرابلس 19 فبراير 2023 (وال)- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية مساء اليوم الأحد، الإفراج عن عبد الله منصور والموقوف منذ عام 2014.

وقال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في إعلانه الإفراج عن عبد الله منصور، إن فبراير لم تأت إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، مُعربًا عن شكره للنائب العام والمدعي العام العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عنه.

وأضاف الدبيبة – في تغريدة قائلا – “أدعو الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان بليبيا‬”، مؤكدًا أن المواطن واحد كما هو الوطن. (وال)

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