باشاغا يناقش مع وزير الداخلية مقترح إنشاء إدارة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اجتماعا مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، اليوم الأحد، لمناقشة مقترح إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على “فيسبوك”، إن اجتماع باشاغا مع وزير الداخلية جرى خلاله مناقشة الأوضاع والمستجدات الأمنية، والخطة الأمنية المعدة من قبل الوزارة لحفظ أمن المواطنين في البلاد.

كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد مهامها واختصاصاتها، وما هي الاحتياجات اللازمة والضرورية للبدء في مباشرة الإدارة مهامها وأعمالها وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب.

وأصدر مجلس النواب، في 22 أكتوبر 2022، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك بعد عام على إقراره في 26 أكتوبر 2021. وحمل القانون رقم «5» لسنة 2022، وتكوَّن من 53 مادة، وحددت مادته الأولى عديد التعريفات التي تتعلق بالجريمة الإلكترونية والاختراق والقرصنة الإلكترونية والفيروسات الحاسوبية والتشفير وإعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها، والدليل الجنائي الرقمي.