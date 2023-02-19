مستشفى العيون يزف بشرى سارة لأهالي المنطقة الوسطى بشأن زراعة القرنية

أعلن مستشفى العيون طرابلس عن بدأ هيئة زراعة القرنية برنامجها في علاج وزراعة القرنية في مدينة سرت بمستشفى إبن سينا.

وقال المستشفى في بيان صادر عنه ونشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أنه يزف بشرى سارة لأهالي المنطقة الوسطى عن بدأ هيئة زراعة القرنية برنامجها فى علاج وزراعة القرنية فى مدينة سرت وتحديدا فى مستشفى ابن سينا.

وأشار المستشفى إلى أن “هذه هى المرة الأولى التى تجرى عمليات من هذا النوع فى المنطقة، مضيفاً أن المستهدف هو زراعة 40 قرنية كدفعة اولى ان شاء الله بمشاركة الطبيب الزائر دكتور طارق قطامش استاذ جراحات القرنية و زراعة القرنية الطبقية.

ولفت المستشفى إلى ِأن البرنامج برعاية وزارة الصحة الليبية لضمان وصول الخدمة الطبية لكل مدن ليبيا و توطين العلاج بالداخل للحالات التى تحتاج مبالغ باهضة لعلاج أمراض العيون فى الخارج.