إعادة الإعمار تشرع في صيانة عمارات القوارشة المتضررة

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ذكرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار اليوم الأحد الشروع في صيانة عمارات الإسكان العام بمنطقة القوارشة المعروفة باسم “عمارات الـ 800” المتضررة.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم كذلك الشروع في استكمال المدرسة الوحيدة بالمنطقة.

وأفادت اللجنة أن أعمال الصيانة تشمل مشروع إنشاء المدرسة المتوقفة منذُ أكثر من 13 عام، وإنشاء موقف سيارات وصيانة شبكة إنارة الطرق الداخلية.

وأشارت اللجنة إلى أن اعمال الصيانة تشمل صيانة وطلاء الواجهات المتضررة للعمارات وإنشاء الساحات الخضراء داخل العمارات وصيانة الأرصفة الداخلية، وصيانة شبكة الصرف الصحي.