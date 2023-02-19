اتحاد ثوار مصراتة يرفض المصالحة مع تيار “سيف الاسلام” ويطالب بمحاسبة “اللافي”

رفض اتحاد ثوار 17 فبراير بمدينة مصراتة في بيان له يوم الاحد، المصالحة مع تيار سيف الإسلام القذافي، مطالباً بمحاسبة عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد “17 فبراير خط أحمر ولا مصالحة إلى أن يتم انتخاب جسم تشريعي وتنفيذي يحكم كل البلاد”.

وأعلن البيان عن “تفعيل دور اتحاد ثوار 17 فبراير مصراتة بصفته الجسم الشرعي الممثل لثوار المدينة”, داعياً “كل أبناء المدينة ومؤسساتها لضرورة الالتفاق حول اتحاد الثوار”.

وأكد البيان على محاسبة كل من أجرم في حق الليبيين لأجل قمع الثورة والانقلاب على مبادئها.

ورفض البيان “التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي سفه فيه النواب إرادة الليبيين واختزل شروط الترشح للرئاسة في قانون صادر عنه فقط”.

وطالب البيان “بمحاسبة وتحميل المسؤولية لكل من كان له دور فيما قام به الرئاسي وممثله عبدالله اللافي وكل من شارك في اجتماع كورنثيا”.

ودعا البيان “المبعوث الدولي باثيلي للتواصل مع الثوار من خلال اتحاداتهم وإعلامهم بخارطة الطريق المعدة من طرفه قبل إعلانها”، مؤكداً أنه سيكون لهم موقف جاد للخروج بالبلاد من ويلات تلاعب الحكومات المتتالية”.