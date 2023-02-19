وهيبة: الإفراج عن عبد الله منصور يُعزّز الثقة في القضاء الوطني لتنفيذ العدالة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2023

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن الإفراج اليوم عن عبد الله منصور تنفيذا للحكم القضائي الصادر بحقه، هو خطوة أخرى نحو تعزيز الثقة في القضاء الوطني لتنفيذ العدالة.

وقدمت وهيبة في تدوينة على فيسبوك “الشكر لكل المتعاونين مع عمل المجلس الرئاسي المستمر لتعزيز الثقة بين الليبيين وتهيئة الظروف لإنجاح المصالحة التي لن تنجح إلا بتكاتف الجميع”.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد علق بدوره على الإفراج عن منصور داعيا كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع.