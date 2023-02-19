باشاغا يناقش مع وزير الداخلية مُقترح إنشاء إدارة مُكافحة الجرائم الإلكترونية

العنوان – سرت

ناقش رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الأحد، مع وَزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة ، مُقترح إنشاء إدارة مُكافحة الجرائم الإلكترونية .

وبحث باشاغا في اجتماعه الثاني اليوم بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت مُقترح إنشاء إدارة مُكافحة الجرائم الإلكترونية وَتحديد مهامها وَاِختصاصاتها.

وتطرق الاجتماع إلى الاِحتياجات اللازمة وَالضرورة للبدء فِي مُباشرة الإدارة مهامها وَأعمالها وفقًا للقَانُون رقم 5 لسنة 2022م الصَّادر عَن مجلس النواب.

واستعرض خِلال الاجتماع آخر المُستجدات الأمنية، وتناول الخُطة الأمنية المعدّة مِن قبل الوَزارة لحفظ أمن المُواطنين بِالبلاد.