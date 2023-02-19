إطلاق سراح القيادي بالنظام الليبي السابق اللواء عبدالله منصور

أفرجت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، عن أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام الليبي السابق، عبدالله منصور، وذلك بعد احتجازه لأكثر من 9 سنوات قضاها في السجن.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبدالله منصور عقب خروجه من السجن رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، والسفير السابق ومبعوث رئيس مجلس النواب لدول المغرب العربي عبدالمجيد سيف النصر.

ومن جانبه، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، الشكر للنائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن عبدالله منصور.

ودعا دبيبة، في منشور عبر منصة “حكومتنا” على “فيسبوك”، الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان بليبيا.