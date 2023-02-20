ليبيا الان

المركزي يبحث الخدمات المالية التي تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف الخدمات المالية التي تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز الشمول المالي واستكمالاً لرؤية مصرف ليبيا المركزي في تطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية، والتوسع في إطلاق مشروعات الدفع الإلكتروني خلال العام 2023.

ومن أهم المشاريع التي تناولها الاجتماع مشروع نظام المدفوعات الفورية Instant Payment ، ومشروع Open Banking ، ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن (إعرف زبونك إلكترونيا) E-KYC.

عدد المشاهدات: 10

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك