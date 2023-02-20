المركزي يبحث الخدمات المالية التي تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي

العنوان – طرابلس

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف الخدمات المالية التي تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز الشمول المالي واستكمالاً لرؤية مصرف ليبيا المركزي في تطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية، والتوسع في إطلاق مشروعات الدفع الإلكتروني خلال العام 2023.

ومن أهم المشاريع التي تناولها الاجتماع مشروع نظام المدفوعات الفورية Instant Payment ، ومشروع Open Banking ، ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن (إعرف زبونك إلكترونيا) E-KYC.