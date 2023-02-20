برلماني: الولايات المتحدة لن تسعى لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن التسريبات التي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تخص تخطي السلطة التشريعية في ليبيا، كانت مجرد وسيلة لحث المجلسين على التوافق، وسرعة إخراج القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية له اليوم: “اجتماعات المتأسلمين مجرد أوهام لن تطغى على رغبة الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وتابع: “الخطة الأمريكية مجرد تسريبات لن ترتقي لأي شيء، وسببها الرئيسي ضعف السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد، ولا أعتقد أن هذه الخطة سيتم تطبيقها، على الأقل في المستقبل القريب، ولكن إذا تعثر الأمر أكثر من ذلك، قد يتم فرضها علينا فيما بعد”.

وقال التكبالي: “الولايات المتحدة لن تسعى لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، في الوقت الراهن، والإعلان الدستوري يقول إن هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولا يمكن تكسير القانون من أجل هذا أو ذاك”.

وختم قائلا: “لا نزال تتقاذفنا الأمواج، حتى نتوحد جميعا، وإلا فإننا جميعًا نسير نحو مستقبل مجهول”.