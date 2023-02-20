“ثوار 17 فبراير مصراتة”: لن تتم مصالحة إلّا بعد انتخاب جسم يحكم كل البلاد

الوطن|رصد

أصدر اتحاد ثوار 17 فبراير مصراتة بيانًا يؤكدون فيه أن 17 فبراير خط أحمر، وأنه لن تتم مصالحة إلّا بعد انتخاب جسم تشريعي وتنفيذي يحكم كل البلاد.

وأكد الاتحاد في بيانه أنه يجب محاسبة كل من أجرم في حق الليبيين لأجل قمع الثورة والانقلاب على مبادئها، مضيفًا رفضه التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي سفّه فيه النواب إرادة الليبيين واختزل شروط الترشح للرئاسة في قانون صادر عنه فقط، حسب البيان.

وطالب الاتحاد محاسبة وتحميل المسؤولية لكل من كان له دور فيما قام به المجلس الرئاسي وممثله عبدالله اللافي وكل من شارك في اجتماع “كورنثيا“.

ودعا الاتحاد المبعوث الأممي عبدالله باثيلي للتواصل مع الثوار من خلال اتحاداتهم وإعلامهم بخارطة الطريق المعدة من طرفه قبل إعلانها.