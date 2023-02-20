العامة للكهرباء: نقل الشحنات التي تم توريدها من عدة شركات خلال الأيام الماضية إلى إدارات التوزيع

العنوان – طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها بدأت في نقل الشحنات التي تم توريدها من عدة شركات خلال الأيام الماضيةإلى إدارات التوزيع بالمناطق .

وأوضحت الشركة أن تلك الشحنات شملت كوابل مختلفة الأحجام ومحطات جاهزة ومحولات كهربائية ومفاتيح إلى إدارات التوزيع بالمناطق في كل من الجبل الغربي والجفارة وطبرق وطرابلس.

وأكدت الشركة ان العمل جاري على نقل باقي الشحنات لجميع الإدارات على مستوى المناطق من أجل تحسين الجهد والتغلب على كافة الاختناقات التي تواجهها الشبكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.