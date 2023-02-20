حكومة الوحدة: إرسال الشحنة السادسة من المساعدات الليبية إلى تركيا وسوريا

قالت منصة “حكومتنا”، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية ولايتها، إنه تم إرسال الشحنة السادسة من الأغذية والأدوية والمستلزمات الإيوائية والمعدات الطبية المخصصة للشعبين الشقيقين السوري والتركي، باتجاه مطار أضنة التركي.

وأضافت المنصة، أن الشحنة السادسة التي انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس، تأتي استمرارا لأعمال الجسر الجوي من المساعدات الليبية دعما للمتضررين جراء الزلزال الذي أصاب محافظات في تركيا وسورية الأيام الماضية.

وأرسلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الشحنة الخامسة من المساعدات الإنسانية التي شملت أدوية وأغذية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سورية وتركيا.

كما وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدمة من ليبيا إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غرب سورية إلى مخيم بخشين على الحدود السورية – التركية، على ما أعلنت منصة «حكومتنا» مساء الخميس الماضي.