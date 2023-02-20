لجنة متابعة السجناء السياسيين لعدة قبائل تحتفي بالإفراج عن عبد الله منصور

الوطن|رصد

احتفت لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة بخبر الإفراج عن السجين السياسي عبدالله محمد منصور الذي أصدرت المحاكم الوطنية أحكامًا تقضي ببراءته، وأمرت النيابة العامة بالإفراج عنه ساعة صدور الأحكام منذ أكثر من سنتين.

وقال الأهالي في بيانهم: “نشكر أبناء الوطن الذين ساهموا في التعجيل بهذه الخطوة من مستويات سياسية في المجلس الرئاسي والحكومة والمستويات القضائية والأمنية والمكونات الاجتماعية، ونشكر المنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي دفعت باتجاه التعجيل بإنجاز هذا الاستحقاق“.

وشمل الشكر في البيان قادة الدول الأفريقية والاتحاد الافريقي واللجنة رفيعة المستوى على الجهود المشتركة الداعية لإنجاز الملف، خاصًا بالذكر الرئيس النيجري محمد أبوعزوم وفريقه السياسي المتابع لهذا الملف.

وشدد البيان علي ضرورة وأهمية سرعة الإفراج عن باقي السجناء السياسيين، نظرًا للظروف الإنسانية والصحية الخطيرة التي يمرون بها.