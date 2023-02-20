ليبيا.. تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين الانتخابية

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، عبدالهادي الصغير، إن المجلس سيناقش تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة، تتكون من 12 عضوا، بواقع 6 أعضاء من كل مجلس، من أجل وضع القوانين الانتخابية.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية له اليوم، أن تشكيل اللجنة المشتركة يتوقف على موافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره وأصدره مجلس النواب.

وتابع نائب رئيس مجلس النواب: “جلسة النواب المقبلة ستشهد التوقيع على قانون الجدول الموحد لمرتبات القطاع العام”.