أوحيدة: حكم براءة منصور تم التأخر في تطبيقه ثلاث سنوات

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أشاد عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة بالإفراج عن أمين اللجنة التنفيذية لهيئة إذاعات ليبيا عبدالله منصور، الذي قضى 12 سنة في السجون بطرابلس.

وكتب أوحيدة في تغريدة له عبر منصة تويتر: “بصفتي أحد نواب الشعب الليبي فإنني أشكر حكومة الوحدة الوطنية وكل من ساهم في الإفراج عن عبد الله منصور”.

وأضاف عضو مجلس النواب: “عبد الله منصور حكم عليه بالبراءة في فبراير 2020، من محكمة استئناف طرابلس، وقد تأخر الحكم في تطبيقه ثلاث سنوات”، مكملًا أتمنى أن تعزز هذه الخطوة طريق المصالحة الوطنية في ليبيا بتطبيق العدل على الكل”.

يشار إلى أن منصور وصل إلى عاصمة النيجر نيامي، على متن طائرة خاصة برفقة سامي يونس المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.