دومة: الإفراج عن عبد الله منصور تأخر 3 سنوات

أشاد عضو مجلس النواب مصباح دومة بالإفراج عن اللواء عبدالله منصور أمين اللجنة التنفيذية لهيئة إذاعات ليبيا، الذي قضى 12 سنة في السجون بطرابلس.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “بصفتي أحد نواب الشعب الليبي فإنني أشكر حكومة الوحدة الوطنية وكل من ساهم في الإفراج عن عبد الله منصور”.

وأضاف: “عبد الله منصور حكم عليه بالبراءة في فبراير 2020، من محكمة استئناف طرابلس، وقد تأخر الحكم قي تطبيقه ثلاث سنوات”.

وتابع دومة: “أتمنى أن تعزز هذه الخطوة طريق المصالحة الوطنية في ليبيا بتطبيق العدل على الكل”.

يشار إلى أن منصور وصل إلى عاصمة النيجر نيامي، على متن طائرة خاصة برفقة سامي يونس المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعلي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة، ورجل الأعمال المصراتي الشهير بـ”ملك الاعتمادات” محمد الطاهر عيسى.