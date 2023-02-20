ليبيا.. “تيار الغرياني” يحتشد لمنع مجلس الدولة من مناقشة التعديلات الدستورية

احتشدت مجموعات من “تيار دار الإفتاء” المعروف بتيار الغرياني، أمام مقر انعقاد جلسة مجلس الدولة الاستشاري، التي انعقد اليوم الأحد، لمنعها من مناقشة التعديل الدستوري الـ 13، الذي تم احالته من مجلس النواب الليبي، للوصول إلى قاعدة دستورية.

وانعقد مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، اليوم الأحد، من أجل مناقشة التعديلات الدستورية، بعد أن تم إحالتها من مجلس النواب الليبي، بعد أن تم إحالته من مجلس النواب الليبي، للوقوف على القاعدة الدستورية للانتخابات.

وشهدت الآونة الماضية حالة من التوتر، بين مجلس النواب والدولة في ليبيا، خاصة بعد تعثر المفاضات بينهما فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، وتحديد آلية لاختيار المناصب القيادية في البلاد.