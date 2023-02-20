الحصادي: الوطن لا يترك للنزوات والرغبات والمزايدات وتصفية الحسابات

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة منصور الحصادي أن تجاوز الأجسام السياسية العاجزة في ليبيا سيلبي رغبة المواطنين في تجديد الشرعية السياسية.

وقال الحصادي في تغريدة له على منصة تويتر: “أن الذهاب إلى آلية بديلة تتجاوز الأجسام العاجزة والمثقلة بالأوهام ستلبي رغبة الليبيين في تجديد الشرعية السياسية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام“.

وأضاف عضو مجلس الدولة “هذا الأمر لا مناص منه“، متبعًا “الوطن لا يترك للنزوات والرغبات والمزايدات وتصفية الحسابات والمصالح الضيقة ولا لمزيد من التدخل الخارجي المعيق“.