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المصراتي: الناتو قام بدوره ودمر ليبيا ولا يتدخل من أجل التعمير

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت الكاتبة هالة المصراتي إن تدخل حلف الناتو في العام 2011، قام بدوره ودمر ليبيا، ولكنه لم يلتفت لإعادة الإعمار كونه لا يتدخل في دولة من أجل التعمير.

وأوضحت المصراتي في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن الحكومات لم تقدم أي حلول جذرية للأزمة، تضمن العودة للمهجرين، وأن الحديث الذي يطرح دائما عن المصالحة يرتبط بالدائرة العليا، وأنه على المستوى الشعبي لا توجد خلافات كبيرة.

ولفتت المصراتي إلى أن أعداد المهجرين قسرًا تراجعت خلال السنوات الأخيرة، لكنهم بقوا غرباء في مدنهم، خاصة مع تعاظم الأعباء التي تفاقمت عليهم طوال السنوات الماضية.

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الوطن الليبية

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