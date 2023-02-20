الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 13 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقرار الأجواء في معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 13 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و20 درجة مئوية.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 13 و19 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و22 درجة مئوية.

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وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و21 درجة مئوية.