صحيفة: اعتقال إسرائيلي يشتبه في تهريبه أسلحة إلى ليبيا

الوطن| رصد

أفادت صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية، بأنه تم القبض على البروفيسور الإسرائيلي، غال لوفت، في قبرص بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول، للاشتباه في تهريبه أسلحة إلى ليبيا.

وذكرت الصحيفة، أن لوفت أستاذ مُتخصص في الأمن والطاقة ويعمل كرئيس لمعهد أبحاث تحليل الأمن العالمي في واشنطن.

ورفض لوفت الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه تم القبض عليه لكشفه قضايا فساد يتم التحقيق الجنائي مع هنتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بسببها.

وتم اعتقال لوفت يوم الخميس في مطار لارنكا الدولي جنوب قبرص بعد أن أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحقه للاشتباه في تهريب أسلحة إلى ليبيا والصين.

وقال لوفت إن اعتقاله من قبل الشرطة القبرصية كان جزءًا من طلب تسليم قدمته الولايات المتحدة لدوافع سياسية، مؤكدا أنه لم يكن أبدًا تاجر أسلحة وأن وزارة العدل الأمريكية تحاول دفنه لحماية الرئيس الأمريكي جو بايدن وعائلته.