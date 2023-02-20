بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 20 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 20 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يبقى الطقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-20)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 22)مْ ،.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:56)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:44).