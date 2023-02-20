حكومة الوحدة تواصل إرسال المساعدات للمتضررين من الزلازل في تركيا

أخبار ليبيا 24

تواصل حكومة الوحدة إرسال المساعدات إلى دولة تركيا لمواجهة آثار الزلزال الذي لحق بها، حيث قامت الأحد بإرسال طائرة جديدة محملة بـ 15 طنا من المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وقالت وزارة الدفاع بالحكومة، إن حكومة الوحدة الوطنية تواصل تسيير رحلة شحن جوي لنقل مساعدات إلى دولة تركيا لمواجهة آثار الزلزال الذي لحق بها، وقوفاً إلى جانب الشعب التركي الصديق.

وفي السياق، بحسب وكالة الأناضول التركية، قال مدير مكتب وزير الدفاع، جبريل شتيوي، إنه تم إرسال 5 طائرات مساعدات من ليبيا إلى منكوبي الزلزال، اثنتان منهم للشعب السوري.

وتعهدت الحكومة في وقت سابق بإرسال 50 مليون دولار كمساعدات نقدية، وذلك كدفعة أولى وفق ما صرحت به وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

وفي 06 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ولازالت الدولتان تستقبلان المساعدات الدولية من شتى دول العالم التي يتم إرسالها للمتضررين.