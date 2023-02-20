طقس ربيعي خلال منتصف النهار والأرصاد تتوقع ارتفاع الحرارة الأسبوع القادم على غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن الطقس يبقى مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا، مشيرًا إلى أنه يبقى ربيعيا أثناء فترة منتصف النهار.

وأضاف المركز، في نشرته اليوم، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والأجواء صافية مع تكاثر بسيط للسحب على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر.

وذكر، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 و20 مئوية، وأن من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن من المتوقع -في مطلع الأسبوع القادم- أن تنشط الرياح المسببة في إثارة الأتربة على المناطق الغربية مع زيادة في درجات الحرارة.