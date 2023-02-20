سهيل الغرياني: عبدالله منصور المُطلق سراحه له ضلع في الفساد وتخريب البلاد

عبر سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة «التناصح»، عن غضبه وامتعاضه من إطلاق سراح اللواء عبدالله منصور بعد قضائه 12 سنة في سجون طرابلس متهماً «منصور» بأنه كان ضلعاً في الفساد وتخريب البلاد خلال العقود الماضية، بحسب تعبيره.

وقال سهيل في منشور له عبر «فيسبوك»: “لا أعلم إن كان المُطلَقُ سراحُه اليومَ قد ارتكب جريمة تتعلق بمُعَيّنين أو لا، وإن كان لا يخلو حالُه مِن أن يكون له ضلع في الفساد وفي تخريب البلاد – على أقل تقدير – خلال العقود السابقة، فقد كان رأسا من رؤوسها، لكن في حال كانت هناك حقوق لمعتدَى عليهم تتعلق بمن أُطلق سراحُه، فإن كل مَن أَسهم في إطلاق سراحه لن يبرأ من افتياته على أصحاب الحقوق يوم القيامة وسيتحمل كِفْل ذلك ما دام لم يتحللهم”، وفقا لحديثه.

وأضاف “لكن الذي يعلمه الكثير على وجه اليقين أن هناك الكثير من المظلومين في السجون في طرابلس وغيرها يستغيثون بالله مما يقع عليهم من ظلم السجون وعذاباتها، وهؤلاء المظلومون لا شك سيتعلقون برقاب من يديرون الدولة اليوم بدءا من أعلى مسؤول فيها حتى السجان الذي يحرس تلك السجون، يحاجونهم أمام الله تعالى عن تخليهم عنهم وعدم نصرتهم”، على حد قوله.

وتابع “من خذل مسلما في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته، خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته”، بحسب وصفه.