كليبيرث: أول الأخطاء التي ارتكبها بعض “الثوار” هو حصولهم على المال مقابل المشاركة في “ثورة فبراير”

ليبيا – قال الصحفي المتخصص بالشأن الليبي ميركو كليبيرث إن أول الاخطاء التي ارتكبها بعض من وصفهم بـ” الثوار ” هو حصولهم على المال مقابل المشاركة في الثورة.

كليبيرث لفت في حديث إلى تلفزيون “العربي” إلى أن تقاضي هؤلاء الأموال يرمز إلى بداية المشكلة في ليبيا منذ ذلك الحين، والتي استمرت حتى اليوم، وهي تتعلق بتوزيع الثروة والأموال على المقاتلين.

كما تحدث كليبيرث عن قانون العزل الذي عزل الكثير من المواطنين في المؤسسات والجامعات وغيرها بعيدًا عن المشهد السياسي، معتبرًا أنه أبعد كثيرًا من الناس الذين كانوا مستعدين للتفاوض والوصول إلى حلول وسط.

كليبيرث شدد على أنه كان يمكن لليبيا أن تكون في حال أفضل حاليًا لو استثمرت الأموال بشكل متساو في القطاعات المهمة.

وانتقد الخطاب المتكرر الذي ما زال موجودًا بأن العاصمة طرابلس أغنى بكثير من الجنوب، مؤكدًا أنها منطقة منسية ولا يتم الالتفات إليها.

