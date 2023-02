مؤتمر مرتقب للمصالحة الوطنية في ليبيا برعاية إفريقية

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي”، عن عزم المنظمة القارية تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

وخلال كلمته في اختتام قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، قال فكي إنه التقى مع مختلف الأطراف وفي صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس الكونغولي “دنيس نغيسو”.

وأضاف فكي أن اجتماعا تحضيريا عقد قبل بضعة أسابيع في طرابلس طالبنا فيه إلى جانب مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية أن يتحاور الليبيون للمضي نحو الانتخابات.

المصدر: وكالة فرانس برس

