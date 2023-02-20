ليبيا.. هزتان أرضيتان بقوة 3.7 درجة قبالة ساحل العاصمة طرابلس

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط، وقوع هزتين أرضيتين، أمس الأحد، قبالة ساحل العاصمة طرابلس.

ووفق المركز، وقعت الهزة الأولى بتوقيت السابعة و28 دقيقة على عمق 39 كيلومترا في البحر المتوسط، وبقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ثم حدثت الهزة الثانية في العاشرة و29 دقيقة على عمق عشرة كيلومترات في البحر، بقوة سجلت 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وشهدت مدينة المرج أربعة هزات أرضية منذ منتصف شهر فبراير الجاري، شعر بها سكان المدينة، لكن أقواها حدث يوم الجمعة الماضي في العاشرة والنصف صباحا، حسب إذاعة المرج المحلية، وهو ما دعا الجهات المختصة في طرابلس وبنغازي إلى تشكيل غرفتي طوارئ مختصتين بالمدينة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها.

وفي السادس من فبراير، وقعت هزة أرضية بقوة أربعة درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل مدينة درنة، ولم يشعر بها سكان المدينة، وجاءت هذه الهزة إثر الزلزال الأخير الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا.