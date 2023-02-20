عامر التواتي: إطلاق سراح السجناء السياسيين خطوة في طريق المصالحة

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن إطلاق سراح السجناء السياسيين خطوة في طريق المصالحة.
وقال التواتي في منشور عبر «فيسبوك»: “وجب علينا شكر كل من سعى إليها، العقبة لبقية السجناء السياسيين من كل الأطراف، وعودة كل المهجرين إلى ديار هم في كل ليبيا”.
أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن إطلاق سراح السجناء السياسيين خطوة في طريق المصالحة.
وقال التواتي في منشور عبر «فيسبوك»: “وجب علينا شكر كل من سعى إليها، العقبة لبقية السجناء السياسيين من كل الأطراف، وعودة كل المهجرين إلى ديار هم في كل ليبيا”.
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