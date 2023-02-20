عامر التواتي: إطلاق سراح السجناء السياسيين خطوة في طريق المصالحة

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن إطلاق سراح السجناء السياسيين خطوة في طريق المصالحة.

وقال التواتي في منشور عبر «فيسبوك»: “وجب علينا شكر كل من سعى إليها، العقبة لبقية السجناء السياسيين من كل الأطراف، وعودة كل المهجرين إلى ديار هم في كل ليبيا”.