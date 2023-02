عبيد: سعر الصرف قفز 10% خلال عام 2022.. والمركزي لم يخفضه للمحافظة على القدرة الشرائية للدينار

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد الجامعي محمد عبيد إن هناك 6 أزمات مرّت على ليبيا من قفل الحقول والموانئ النفطية، ووجود حكومة ثانية، إضافة إلى صرف الأموال وزيادة للرواتب من دون وجود موازنة عامة، وكذلك أزمة استقالات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وأزمة سعر الصرف، وغلاء الأسعار.

عبيد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أنّ سعر الصرف قفز 10% خلال عام 2022، ولم يخفض المصرف المركزي السعر للمحافظة على القدرة الشرائية للدينار، فيما كان هناك إنفاق مواز عبر الحكومة المعيّنة من مجلس النواب.

