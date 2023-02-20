عقد جلسة رسمية لمجلس النواب بعد إحالته للتعديل الدستوري إلى مجلس الدولة

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يعقد اليوم الإثنين مجلس النواب جلسة رسمية في بنغازي دعا إلى انعقادها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقبل يومين قال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، إن “رئيس مجلس النواب يدعو السادة أعضاء المجلس لجلسة رسمية”.

وفي 07 فبراير الجاري أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين.

وقال بليحق، إن المجلس أقر التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي يعد أساس للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وفي 15 فبراير، أكد بليحق، إحالة المجلس مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح بليحق، أن مجلس النواب أحال المشروع إلى المجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره من قبل مجلس النواب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم النواب إلى أن دور المجلس الأعلى للدولة الآن الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.