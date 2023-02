الحصادي: عندما يطول أمد “الثورة” وتتراكم الأزمات يصعب التحول إلى الدولة

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن ثورة الـ 17 من فبراير لم تكن خطأ ولا مؤامرة كما يروج البعض، بل ثورة على الظلم والاستبداد والفساد، على حد قوله.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “لكن عندما يطول أمد الثورة وتتراكم الأزمات ولا تكون هناك مراجعات شجاعة، يصعب التحول إلى الدولة ويستسلم الناس لأي قادم، وتكون الفرصة مواتية للانتهازيين والفوضويين بأنواعهم”.

