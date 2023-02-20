الاتحاد الإفريقي: يجب طرد المرتزقة قبل إجراء الانتخابات الليبية

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي عن عزم الاتحاد الإفريقي تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

وذكر فقي في تصريح لوكالة “فرانس برس”، “أنّهم التقوا مع مختلف الأطراف المحلية”، مشيرا إلى أنّهم بصدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني.

وتابع فقي أنّ المؤتمر سيكون برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي “دنيس ساسو نغيسو”.

وذكر فقي أنّهم طالبوا خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد في طرابلس بمغادرة المرتزقة، مضيفا: “قلنا ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون ونعتقد بأنه شرط مسبق للمضي نحو الانتخابات”.