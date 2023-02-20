باشاغا يطلع على عمل وزارة التخطيط ويبحث المشاكل التي تواجه عمل المراقبين

الوطن| رصد

اجتمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أمس بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سرت، بوزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد، وعدد من السادة المراقبين الماليين بالوزارات، حيث ناقش الإجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المراقبين الماليين بالوزارات والمكاتب.

من جانبه حث باشاغا وزير التخطيط والمالية على تبني خطة تنفيذ دورات تدريبية للعناصر والكوادر المالية للجهات العامة للرفع من كفاءتهم في العمل المالي.

كما أكد وزير التخطيط والمالية على سعي الوزارة في حث الجهات الممولة من الميزانية العامة على عدم ترتيب أي ارتباطات مالية إلا بعد استيفاء متطلبات الصرف وإيجاد التغطية المالية.