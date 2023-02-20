ضبط أسلحة في بنغازي والأمن الداخلي يؤكد مواصلة حملة نزع السلاح غير المرخص

أخبار ليبيا 24

قالت رئاسة جهاز الأمن الداخلي إنه تم ضبط العديد من الأسلحة النارية خلال حملة الكشف عن الأسلحة غير المرخصة في بنغازي تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وبدأ جهاز الأمن الداخلي في بنغازي منذ يومين بنشر سيارة للكشف عن الأسلحة لضبط غير المرخصة.

وأكدت، رئاسة جهاز الأمن الداخلي أن الحملة مستمرة، حيث قال المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز الأمن الداخلي، إن رئيس الجهاز أصدر تعليماته المباشرة بخروج السيارة الكاشفة والاستمرار في حملة القضاء على الأسلحة غير المرخصة.

ونشر المكتب صور تظهر استمرار الحملة، كما أظهرت بعض من الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة عدد من سائقي السيارات.

حملة موسعة

ومن المقرر أن تشمل الحملة الموسعة البيوت، وفق تصريحات وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم.

وحذّر اقعيم في تصريحات من أن من يمتنع عن تسليم ما بحوزته من أسلحة لأقرب معسكر أو مديرية سيُحال لنيابة مكافحة الإرهاب.

وأوضح اقعيم، أن الحملة ستبدأ بشكل موسع بعد مهلة سبعة أيام. وقال، “ستتم مداهمة أية أوكار تحوي الأسلحة بالإضافة إلى منازل المواطنين الذين لم يسلموا الأسلحة التي بحوزته”.

وأكد، وكيل وزارة الداخلية أنه تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بالاستعانة بالكلاب المدربة والاجهزة المتطورة للكشف عن السلاح.