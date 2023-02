باشاآغا يناقش مع أبو زريية مُقترح إنشاء إدارة مُكافحة الجرائم الإلكترونية

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا في اجتماع عقده أمس الأحد مع وَزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة مُقترح إنشاء إدارة مُكافحة الجرائم الإلكترونية.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الأوضاع الأمنية، واستعراض آخر المُستجدات الأمنية، وَالخُطة الأمنية المعدّة مِن قبل الوَزارة لحفظ أمن المُواطنين بِالبلاد.

كمَا تمَّ مُناقشة مُقترح إنشاء إدارة مُكافحة الجرائم الإلكترونية وَتحديد مهامها وَاِختصاصاتها، وَماهي الاحتياجات اللازمة وَالضرورة للبدء فِي مُباشرة الإدارة مهامها وَأعمالها، وفقًا للقَانُون رقم 5 لسنة 2022م الصَّادر عَن مجلس النواب.

